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    Черчесов: К сожалению, пропустили со стандарта, к которым готовились

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Словакии (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «В Трнаве мы проиграли матч, хотя рассчитывали на большее, естественно. В какие-то моменты больше владели инициативой, были расставлены.

    Другое дело — стандартная ситуация, которая перевернула игру. Тем более, мы были готовы к этому, потому что в последних матчах словаки практически не забивали с игры, только со стандартов.

    К сожалению, пропустили со стандарта, к которым готовились, но не сделали до конца», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

    Черчесов также объяснил, почему был заменен полузащитник Андрей Мостовой. 23-летний футболист появился на поле сразу после перерыва, а на 65-й минуте был заменен на Александра Соболева.

    «Нам надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2 с ромбом в середине. В эту систему Мостовой не вписывается, поэтому мы его обратно поменяли.

    Смотрим игру и принимаем те решения, которые видим. Выпустить Соболева сразу после перерыва мыслей не было. Если бы были, то сделали», — сказал Черчесов.

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