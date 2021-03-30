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    Люксембург — Португалия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (30.03.2021)

    «Люксембург» — «Португалия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Люксембурга Сборная Португалии
    В 21:45 в группе A отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч «Люксембург» — «Португалия».

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    Составы команд:

    «Люксембург»: Антони Морис, Максим Шано, Ларс Кристьян Крог Жерсон, Mica, Лоран Жанс, Кристофер Мартинс, Жерсон Родригес, Венсан Тиль, Оливье Тилл, Леандро Баррейро Мартинс, Данель Синани.

    «Португалия»: Антони Лопеш, Рубен Диаш, Nuno Mendes, Жозе Фонте, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Ренату Саншеш, Рубен Невеш, Криштиану Роналду, Диогу Жота, Жоау Фелиш.

    Предыдущий матч соперников: «Люксембург» — «Португалия» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Люксембург» — «Португалия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.62.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Португалия» со счетом 0:2. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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