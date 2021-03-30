Люксембург — Португалия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (30.03.2021)

В 21:45 в группе A отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Люксембург»: Антони Морис, Максим Шано, Ларс Кристьян Крог Жерсон, Mica, Лоран Жанс, Кристофер Мартинс, Жерсон Родригес, Венсан Тиль, Оливье Тилл, Леандро Баррейро Мартинс, Данель Синани.

«Португалия»: Антони Лопеш, Рубен Диаш, Nuno Mendes, Жозе Фонте, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Ренату Саншеш, Рубен Невеш, Криштиану Роналду, Диогу Жота, Жоау Фелиш.

Предыдущий матч соперников: «Люксембург» — «Португалия» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

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