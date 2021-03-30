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    Какой будет злость Португалии в матче с Люксембургом?

    Люксембург — Португалия. Прогноз (к. 2.62) и ставка на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 30 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Люксембург — Португалия
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 30 Марта 2021 года
    Люксембург
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    Люксембург

    Сборная Люксембурга пока провела только один матч в отборе на мундиаль 2022 года. На выезде ей сенсационно удалось победить на выезде Ирландию — 1:0.

    Коллектив не сумел пробиться на чемпионат Европы 2020 года, который состоится ближайшим летом, заняв четвертое место в своей группе.

    В Лиге наций команда с 10 набранными пунктами расположилась на второй позиции в своем квартете, проиграв первой Черногории три очка.

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    До победы над Ирландией в четырех предыдущих матчах во всех турнирах сборная не знала успеха при одной ничьей и трех поражениях.

    Португалия

    Тем временем Португалия в первом туре квалификации на чемпионат мира одержала победу над Азербайджаном.

    Во втором поединке квалификации пиренейцы неожиданно сыграли вничью 2:2 с Сербией, где арбитр несправедливо отменил их чистый гол в компенсированное время.

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    • В прошлом году чемпион Европы проиграл только один матч — домашний против Франции в рамках Лиги наций. В остальных же встречах действующие чемпионы Европы одержали шесть побед и дважды сыграли вничью (0:0 с Испанией в товарищеской игре и 0:0 против Франции в Париже).

    За последние два с половиной года Португалия лишь однажды проиграла в гостях. Это случилось в октябре 2019 года в матче против Украины.

    Наши прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,14.

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    Успех хозяев поля оценивается в 23,00, тогда как ничья — в 7,00.

    Наши прогноз и ставка — Португалия выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,62.

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