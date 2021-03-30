В 3-м туре отбора на ЧМ-2022 сборная Люксембурга примет сборную Португалии. Матч пройдет на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге. Начало — в 22.45 мск. Люксембург — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Люксембург

Сборная Люксембурга пока провела только один матч в отборе на мундиаль 2022 года. На выезде ей сенсационно удалось победить на выезде Ирландию — 1:0.

Коллектив не сумел пробиться на чемпионат Европы 2020 года, который состоится ближайшим летом, заняв четвертое место в своей группе.

В Лиге наций команда с 10 набранными пунктами расположилась на второй позиции в своем квартете, проиграв первой Черногории три очка.

Все прогнозы на ЧМ-2022

До победы над Ирландией в четырех предыдущих матчах во всех турнирах сборная не знала успеха при одной ничьей и трех поражениях.

Португалия

Тем временем Португалия в первом туре квалификации на чемпионат мира одержала победу над Азербайджаном.

Во втором поединке квалификации пиренейцы неожиданно сыграли вничью 2:2 с Сербией, где арбитр несправедливо отменил их чистый гол в компенсированное время.

В прошлом году чемпион Европы проиграл только один матч — домашний против Франции в рамках Лиги наций. В остальных же встречах действующие чемпионы Европы одержали шесть побед и дважды сыграли вничью (0:0 с Испанией в товарищеской игре и 0:0 против Франции в Париже).

За последние два с половиной года Португалия лишь однажды проиграла в гостях. Это случилось в октябре 2019 года в матче против Украины.

Наши прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,14.

Успех хозяев поля оценивается в 23,00, тогда как ничья — в 7,00.

Наши прогноз и ставка — Португалия выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,62.