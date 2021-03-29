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    Шевченко: Украина концовку матча с Финляндией доиграла плохо

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Финляндии
    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    «Знали, что они будут защищаться весь матч. Они это и делали. Мы контролировали игру 85 минут, забили хороший мяч. Потом последовала серия ошибок, которая привела к пропущенному голу. Жалко, но это будет нам уроком не будущее.

    Я считаю, что концовку мы очень плохо доиграли. У меня нет претензий к ребятам. У меня есть претензии к последним пяти минутам. Мы почему-то растерялись», — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.

    В следующем матче отбора на ЧМ-2022 украинцам предстоит сыграть со сборной Казахстана, а Финляндия пропустит следующий тур.

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