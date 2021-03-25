Венгрия — Польша. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.03.2021)

В 22:45 в группе I отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Венгрия»: Петер Гулачи, Аттила Салаи, Attila Fiola, Вилли Орбан, Szilveszter Hangya, Адам Надь, Жолт Кальмар, Гергэ Ловренчич, Ласло Кляйнхайслер, Адам Салаи, Роланд Шаллаи.

«Польша»: Войцех Щенсны, Аркадиуш Реца, Ян Беднарек, Михал Хелик, Бартош Берешиньски, Гжегож Крыховяк, Якуб Модер, Себастьян Шиманьски, Пётр Зелиньски, Аркадиуш Милик, Роберт Левандовски.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

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