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    Обыграет ли Польша Венгрию?

    Венгрия — Польша. Прогноз, ставка (к. 2.25) на матч квалификации футбольного ЧМ-2022 25 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Польша
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    Польша навести Венгрию
    В поединке 1-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Венгрии сыграет с командой Польши. Матч начнется в Будапеште в 22:45 мск на стадионе «Пушкаш Арена». Венгрия — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 25 Марта 2021 года
    Венгрия
  • Будапешт
    •  Венгрия 22:45 Польша Польша
  • Варшава
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.20
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  • 2.05
  • Ставка!
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    Венгрия

    Сборная Венгрии попала в группу I, где кроме ее грядущего соперника также сыграют Сан-Марино, Англия, Албания и Андорра. Напрямую в финальную часть выйдет победитель квинтета, а второе место дает право на плей-офф.

    Мадьярская команда показывает неплохие результаты, благодаря которым вышла в финальную часть Евро-2020. Это удалось в драматичных матчах плей-офф против Исландии.

    Также она успешно выступила во втором дивизионе Лиги наций. Ей удалось выиграть свою группу, куда также попали Россия, Сербия и Турция, благодаря чему вышла в элиту.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Коллектив не знает поражений шесть поединков кряду во всех турнирах. Победить он сумел в четырех играх при двух ничьих.

    Польша

    Сборная Польши способна побороться за победу в своем секстете отбора на ЧМ-2022, пусть даже вместе с ней в группе также оказались Англия и Венгрия.

    В своем предыдущем турнире, Лиге наций, команда заняла третье место высшего дивизиона, благодаря чему удержалась в элите.

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    • Позади ее осталась Босния и Герцеговина, тогда как обойти «Кадру» удалось сборным Италии и Нидерландов.

    В семи предыдущих поединках поляки потерпели два поражения. Правда, обе неудачи были зафиксированы в двух прошлых матчах.

    Наши прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,25.

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