В поединке 1-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Венгрии сыграет с командой Польши. Матч начнется в Будапеште в 22:45 мск на стадионе «Пушкаш Арена». Венгрия — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия

Сборная Венгрии попала в группу I, где кроме ее грядущего соперника также сыграют Сан-Марино, Англия, Албания и Андорра. Напрямую в финальную часть выйдет победитель квинтета, а второе место дает право на плей-офф.

Мадьярская команда показывает неплохие результаты, благодаря которым вышла в финальную часть Евро-2020. Это удалось в драматичных матчах плей-офф против Исландии.

Также она успешно выступила во втором дивизионе Лиги наций. Ей удалось выиграть свою группу, куда также попали Россия, Сербия и Турция, благодаря чему вышла в элиту.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Коллектив не знает поражений шесть поединков кряду во всех турнирах. Победить он сумел в четырех играх при двух ничьих.

Польша

Сборная Польши способна побороться за победу в своем секстете отбора на ЧМ-2022, пусть даже вместе с ней в группе также оказались Англия и Венгрия.

В своем предыдущем турнире, Лиге наций, команда заняла третье место высшего дивизиона, благодаря чему удержалась в элите.

Позади ее осталась Босния и Герцеговина, тогда как обойти «Кадру» удалось сборным Италии и Нидерландов.

В семи предыдущих поединках поляки потерпели два поражения. Правда, обе неудачи были зафиксированы в двух прошлых матчах.

Наши прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех хозяев поля оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,25.