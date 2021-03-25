Венгрия
Сборная Венгрии попала в группу I, где кроме ее грядущего соперника также сыграют Сан-Марино, Англия, Албания и Андорра. Напрямую в финальную часть выйдет победитель квинтета, а второе место дает право на плей-офф.
Мадьярская команда показывает неплохие результаты, благодаря которым вышла в финальную часть Евро-2020. Это удалось в драматичных матчах плей-офф против Исландии.
Также она успешно выступила во втором дивизионе Лиги наций. Ей удалось выиграть свою группу, куда также попали Россия, Сербия и Турция, благодаря чему вышла в элиту.
Коллектив не знает поражений шесть поединков кряду во всех турнирах. Победить он сумел в четырех играх при двух ничьих.
Польша
Сборная Польши способна побороться за победу в своем секстете отбора на ЧМ-2022, пусть даже вместе с ней в группе также оказались Англия и Венгрия.
В своем предыдущем турнире, Лиге наций, команда заняла третье место высшего дивизиона, благодаря чему удержалась в элите.
Позади ее осталась Босния и Герцеговина, тогда как обойти «Кадру» удалось сборным Италии и Нидерландов.
В семи предыдущих поединках поляки потерпели два поражения. Правда, обе неудачи были зафиксированы в двух прошлых матчах.
Наши прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех хозяев поля оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,25.