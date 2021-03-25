Швеция — Грузия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.03.2021)

В 22:45 в группе B отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Швеция»: Кристоффер Нордфельдт, Микаэль Лустиг, Виктор Нильссон Линделёф, Людвиг Аугустинсон, Филип Хеландер, Себастьян Ларссон, Виктор Классон, Кристофер Ольссон, Деян Кулушевски, Златан Ибрагимович, Александер Исак.

«Грузия»: Георгий Лория, Гурам Кашия, Гурам Гиорбелидзе, Grigol Chabradze, Лаша Двали, Георгий Абурджания, Джаба Канкава, Саба Лобжанидзе, Ника Квеквескири, Хвича Кварацхелия, Георгий Квилитая.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

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