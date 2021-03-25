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    Швеция сразу покажет класс

    Швеция — Грузия. Прогноз, ставка (к. 1.73) на футбол, квалификация ЧМ-2022 по футболу, 25 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Грузия
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    Деян Кулусевски
    Швеция сыграет на своем поле с Грузией в рамках 1-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 25 марта, начало — в 22:45 мск. Швеция — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B 25 Марта 2021 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 22:45 Грузия Грузия
  • Тбилиси
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 12.80
  • Ставка!
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    Швеция

    Швеция всегда сильна, а теперь в сборную возвращается еще и живая легенда «Тре Крунур». Златан Ибрагимович и в свои неполные 40 находится в отличных кондициях.

    Разумеется, в своем квинтете шведы настроены побороться за 1 место с испанцами. Как минимум, 2 место занять вполне по силам, для чего придется конкурировать с Грецией.

    А вот в Лиге наций Швеция выступила неудачно. Команда вылетела из высшего дивизиона, хотя набрала столько же очков, сколько и Хорватия (по 3).

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    Последний свой поединок шведы провели достойно, но в итоге все же уступили. Франция была реально сильнее (4:2).

    Грузия

    Грузия в Лиге Наций выступила не столь успешно. Лишь 3 место в своем квартете — явно не того ожидали от команды.

    Армения и Северная Македония оказались сильнее и удачливее. Зато грузины завершили турнир с нулевой разницей забитых и пропущенных мячей (6:6).

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  • 22/03/2021

    • Грузины каждый отборочный цикл ставят задачу наконец-то квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира или Европы. Однако всякий раз Грузии чего-то не хватает. Чаще всего — банального класса.

    Со шведами команда еще ни разу не играла. Да и вообще, мало шансов, что грузинским гостям удастся поживиться очками в стартовом поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Швецию за 1.27, на ничью за 5.60, а на Грузию — за 14.00

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    Швеция явно планирует побороться за 1 место в группе, для чего просто обязана стартовать с победы.

    Гости традиционно амбициозны, но их амбиции всякий раз не оправдываются.

    Шведы не будут откладывать дело в долгий ящик, и сразу добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа Швеции в 1 тайме с коэффициентом 1.73

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