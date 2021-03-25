Швеция сыграет на своем поле с Грузией в рамках 1-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 25 марта, начало — в 22:45 мск. Швеция — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Швеция всегда сильна, а теперь в сборную возвращается еще и живая легенда «Тре Крунур». Златан Ибрагимович и в свои неполные 40 находится в отличных кондициях.

Разумеется, в своем квинтете шведы настроены побороться за 1 место с испанцами. Как минимум, 2 место занять вполне по силам, для чего придется конкурировать с Грецией.

А вот в Лиге наций Швеция выступила неудачно. Команда вылетела из высшего дивизиона, хотя набрала столько же очков, сколько и Хорватия (по 3).

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Последний свой поединок шведы провели достойно, но в итоге все же уступили. Франция была реально сильнее (4:2).

Грузия

Грузия в Лиге Наций выступила не столь успешно. Лишь 3 место в своем квартете — явно не того ожидали от команды.

Армения и Северная Македония оказались сильнее и удачливее. Зато грузины завершили турнир с нулевой разницей забитых и пропущенных мячей (6:6).

Грузины каждый отборочный цикл ставят задачу наконец-то квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира или Европы. Однако всякий раз Грузии чего-то не хватает. Чаще всего — банального класса.

Со шведами команда еще ни разу не играла. Да и вообще, мало шансов, что грузинским гостям удастся поживиться очками в стартовом поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Швецию за 1.27, на ничью за 5.60, а на Грузию — за 14.00

Швеция явно планирует побороться за 1 место в группе, для чего просто обязана стартовать с победы.

Гости традиционно амбициозны, но их амбиции всякий раз не оправдываются.

Шведы не будут откладывать дело в долгий ящик, и сразу добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа Швеции в 1 тайме с коэффициентом 1.73