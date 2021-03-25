Израиль — Дания прямая трансляция 25.03.2021, смотреть онлайн

В 20:00 начнётся прямая трансляция матчав группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Израиль» — «Дания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.

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