Италия — Северная Ирландия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.03.2021)

В 22:45 в группе C европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Италия»: Джанлуиджи Доннарумма, Джорджо Кьеллини, Эмерсон, Алессандро Флоренци, Леонардо Бонуччи, Мануэль Локателли, Марко Верратти, Лоренцо Пеллегрини, Лоренцо Инсинье, Доменико Берарди, Чиро Иммобиле.

«Северная Ирландия»: Бэйли Пикок-Фаррел, Джонни Эванс, Стюарт Даллас, Майкл Смит, Крэйг Кэткарт, Стивен Дэвис, Корри Эванс, Алистер Макканн, Патрик Макнейр, Гэвин Уит, Джош Мадженнис.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.

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