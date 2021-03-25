Болгария — Швейцария. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.03.2021)

В 20:00 в группе C европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Болгария»: Пламен Илиев, Петар Занев, Daniel Dimov, Василь Божиков, Страхил Попов, Сисиньо, Георги Костадинов, Кирилл Десподов, Кристиян Малинов, Георги Йомов, Димитар Илиев.

«Швейцария»: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Кевин Мбабу, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Стивен Цубер, Шердан Шакири, Брил Эмболо, Харис Сеферович.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Болгария» — «Швейцария». Коэффициент ставки — 3.25.

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