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    Что Болгария покажет против Швейцарии?

    Болгария — Швейцария. Прогноз, ставка (к. 3.25) на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 25 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Болгария — Швейцария
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    Швейцария навести Болгарию
    В поединке 1-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Болгарии сыграет с командой Швейцарии. Матч начнется в Софии в 20:00 мск на стадионе «Васил Левски». Болгария — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C 25 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.15
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
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    Болгария

    Сборная Болгарии попала в группу C, где кроме ее грядущего соперника также сыграют команды Северной Ирландии, Литвы и Италии. Напрямую в финальную часть выйдет победитель квинтета, а второе место дает право на плей-офф.

    Болгары показывают не лучшие результаты, чтобы рассчитывать на финальную часть ЧМ-2022. В 22 предыдущих поединках они одержали лишь две победы.

    Прошлый турнир коллектив провел в втором дивизионе Лиги наций, где в своей группе остался позади Уэльса, Финляндии и Ирландии, поэтому понизился в классе.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В девяти предыдущих поединках во всех турнирах коллектив потерпел шесть поражений при двух ничьих и одной победе.

    Швейцария

    Сборной Швейцарии может побороться за победу в своем квинтете отбора на ЧМ-2022, хотя, с учетом того, что там же оказалась Италия, ей будет это сложно сделать.

    В своем предыдущем турнире, Лиге наций, команда заняла третье место в квартете элитного дивизиона, уступив Испании и Германии и опередив Украину.

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  • 22/03/2021

    • На сегодня у нейтралов одна победа в восьми предыдущих поединках. При этом проиграли они в четырех встречах.

    Стоит отметить, что эта единстенная победа по ходу данной неудачной серии была технической из-за решения доктора кантона, где проходил матч, отправить сборную Украины на карантин.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — Швейцария выиграет, и обе команды забьют за 3,25.

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