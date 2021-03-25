В поединке 1-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Болгарии сыграет с командой Швейцарии. Матч начнется в Софии в 20:00 мск на стадионе «Васил Левски». Болгария — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Болгария

Сборная Болгарии попала в группу C, где кроме ее грядущего соперника также сыграют команды Северной Ирландии, Литвы и Италии. Напрямую в финальную часть выйдет победитель квинтета, а второе место дает право на плей-офф.

Болгары показывают не лучшие результаты, чтобы рассчитывать на финальную часть ЧМ-2022. В 22 предыдущих поединках они одержали лишь две победы.

Прошлый турнир коллектив провел в втором дивизионе Лиги наций, где в своей группе остался позади Уэльса, Финляндии и Ирландии, поэтому понизился в классе.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В девяти предыдущих поединках во всех турнирах коллектив потерпел шесть поражений при двух ничьих и одной победе.

Швейцария

Сборной Швейцарии может побороться за победу в своем квинтете отбора на ЧМ-2022, хотя, с учетом того, что там же оказалась Италия, ей будет это сложно сделать.

В своем предыдущем турнире, Лиге наций, команда заняла третье место в квартете элитного дивизиона, уступив Испании и Германии и опередив Украину.

На сегодня у нейтралов одна победа в восьми предыдущих поединках. При этом проиграли они в четырех встречах.

Стоит отметить, что эта единстенная победа по ходу данной неудачной серии была технической из-за решения доктора кантона, где проходил матч, отправить сборную Украины на карантин.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — Швейцария выиграет, и обе команды забьют за 3,25.