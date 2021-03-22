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    Бородюк возглавит «Торпедо» после отставки Игнашевича

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    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк возглавил московское «Торпедо», сообщил «Матч ТВ».

    Александр Бородюк
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    Александр Бородюк

    Официальное представление 58-летнего специалиста состоится 23 марта.

    Бородюк работал спортивным директором в «Торпедо», а в 2013–2014 годах был главным тренером команды и вывел ее в РПЛ.

    Последним клубом Бородюка был австрийский «Хорн», однако за полтора месяца клуб под его руководством не провел ни одного матча.

    Игнашевич возглавлял «Торпедо» с июня 2019 года в статусе старшего тренера, а в декабре того же года контракт с ним был продлен до лета 2023-го.

    Под руководством экс-защитника ЦСКА в сезоне-2020/21 команда одержала 16 побед в 31 матче ФНЛ.

    В марте «Торпедо» проиграло четыре встречи подряд и опустилось на шестое место в турнирной таблице.

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