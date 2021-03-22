Бородюк возглавит «Торпедо» после отставки Игнашевича

Бывший тренер сборной Россиивозглавил московское, сообщил «Матч ТВ»

Официальное представление 58-летнего специалиста состоится 23 марта.

Бородюк работал спортивным директором в «Торпедо», а в 2013–2014 годах был главным тренером команды и вывел ее в РПЛ.

Последним клубом Бородюка был австрийский «Хорн», однако за полтора месяца клуб под его руководством не провел ни одного матча.

Игнашевич возглавлял «Торпедо» с июня 2019 года в статусе старшего тренера, а в декабре того же года контракт с ним был продлен до лета 2023-го.

Под руководством экс-защитника ЦСКА в сезоне-2020/21 команда одержала 16 побед в 31 матче ФНЛ.

В марте «Торпедо» проиграло четыре встречи подряд и опустилось на шестое место в турнирной таблице.