Пиоли: «Милан» не заслужил вылет из Лиги Европы

Главный тренерподвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против(0:1).

Первая игра завершилась со счетом 1:1 и в четвертьфинал по сумме двух матчей (2:1) вышли манкунианцы.

«Мы очень разочарованы этим вылетом, потому что в целом в этих двух матчах команда выглядела отлично. Должны были забивать в первом тайме. Очень жаль. Мы приложили столько усилий, чтобы дойти до этой стадии, и команда заслужила пройти дальше, но нужно было постараться еше чуть-чуть больше. Не думаю, что мы заслужили вылет.

Мы говорим о "Манчестер Юнайтед", команде, которая в прошлом сезоне играла в полуфинале, в этом — в группе Лиги чемпионов, а всего две недели назад победила "Манчестер Сити". В этих двух матчах мы многое делали правильно, но оба пропущенных мяча, скорее, стали следствием наших ошибок, нежели заслугой соперника, и это разочаровывает.

Мне трудно упрекать своих ребят. Оба матча они провели сердцем, с боевым духом, смелостью и на высоком уровне», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.