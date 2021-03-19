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    В «Монако» объяснили, почему не отпустили Головина в сборную

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    Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров подробнее рассказал о решении не отпускать Александра Головина в расположение сборной России на матч со Словенией.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Это консолидированное решение лиги и клубов — не отпускать своих футболистов за пределы Евросоюза. Потому что в противном случае после возвращения из сборных игрокам придется проходить недельный карантин. Так как идет чемпионат, такие последствия критичны. Особенно когда это касается игроков уровня Саши. Безусловно, мы очень рады тому, что наши футболисты выступают за свои сборные, мы за то, чтобы Саша играл и проявлял себя в сборной России. Конечно, он очень хотел сыграть в Сочи, но так сложились обстоятельства.

    Как я слышал, такая же ситуация во многих европейских лигах — к примеру, в Германии. Выработан единый подход, чтобы не было дискриминации. К сожалению, в прошлый раз, когда проводились матчи национальных команд, были случаи заболевания коронавирусом. Так произошло с нашим капитаном Бен Йеддером, который заболел ковидом. Он по-прежнему ведущий игрок, но результативность уже не та», — проводит слова Петрова СЭ.

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