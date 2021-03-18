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    Глазго Рейнджерс — Славия П. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.03.2021)

    «Глазго Рейнджерс» — «Славия П». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Лига Европы Рейнджерс Славия Прага Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 23:00 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч «Глазго Рейнджерс» — «Славия П».

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    Составы команд:

    «Глазго Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Коннор Голдсон, Нэйтан Паттерсон, Леон Балогун, Борна Баришич, Стивен Дэвис, Глен Камара, Скотт Эрфилд, Райан Кент, Джо Арибо, Альфредо Морелос.

    «Славия П»: Ондржей Коларж, Симон Дели, Ондржей Кудела, Ян Борил, Александр Хартманн Бах, Николае Станчу, Абдалла Сима, Оскар Дорли, Якуб Громада, Петер Оладейи Олайинка, Лукаш Провод.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Предыдущий матч соперников: «Славия П» — «Глазго Рейнджерс» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» — «Славия П» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

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