«Рейнджерс» сыграет на своем поле со «Славией» в рамках ответной игры 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 18 марта, начало — в 23:00 мск. «Рейнджерс» — «Славия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

На групповой стадии «Рейнджерс» занял первое место в квартете с «Лехом», «Стандардом» и «Бенфикой», не потерпев ни одного поражения в шести матчах, выиграв четыре игры при двух мировых.

Стадию 1/16 финала клуб из Глазго преодолел без особых трудностей, дважды обыграв бельгийский «Антверпен» — 4:3 в гостях и 5:2 на своей арене.

В первом поединке 1/8 финала уже досрочно ставший чемпионом Шотландии коллектив сыграл с нынешним соперником вничью 1:1 на выезде.

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«Рейнджерс» также имеет длительную серию без поражений. На данный момент она состоит из 18 матчей с учетом всех турниров, где 15 были выиграны и в трех были зафиксированы мировые.

«Славия» Прага

«Славия», начавшая свое выступление в Лиге чемпионов, где проиграла в последней стадии квалификации датскому «Митьюлланду» (0:0 и 1:4), легко преодолела групповой этап ЛЕ.

В одной компании с «Байером», «Хапоэль» Беэр-Шева и «Ниццей» пражский коллектив стал вторым, выиграв четыре игры при двух поражениях. В 1/16 финала второго по значимости еврокубка он прошел английский «Лестер», сыграв 0:0 дома и победив 2:0 в гостях.

К данному поединку «лоскутные» подходят после гостевого выигрыша над «Млада Болеслав» (3:0) в рамках чемпионата Чехии, где они уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя на 14 пунктов.

Сейчас у «Славии» 17-матчевая беспроригрышная серия с учетом всех проведенных турниров, в которой она добилась 13 викторий при четырех мировых исходах.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,00.