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    Сможет ли «Славия» победить «Рейнджерс»?

    «Рейнджерс» — «Славия». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига Европы, 18 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Славия»
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    «Рейнджерс» сыграет на своем поле со «Славией» в рамках ответной игры 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 18 марта, начало — в 23:00 мск. «Рейнджерс» — «Славия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 18 Марта 2021 года
    Глазго Рейнджерс
  • Лига Европы. 1/8 финала
    •  Глазго Рейнджерс 23:00 Славия П Славия П
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    «Рейнджерс»

    На групповой стадии «Рейнджерс» занял первое место в квартете с «Лехом», «Стандардом» и «Бенфикой», не потерпев ни одного поражения в шести матчах, выиграв четыре игры при двух мировых.

    Стадию 1/16 финала клуб из Глазго преодолел без особых трудностей, дважды обыграв бельгийский «Антверпен» — 4:3 в гостях и 5:2 на своей арене.

    В первом поединке 1/8 финала уже досрочно ставший чемпионом Шотландии коллектив сыграл с нынешним соперником вничью 1:1 на выезде.

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    «Рейнджерс» также имеет длительную серию без поражений. На данный момент она состоит из 18 матчей с учетом всех турниров, где 15 были выиграны и в трех были зафиксированы мировые.

    «Славия» Прага

    «Славия», начавшая свое выступление в Лиге чемпионов, где проиграла в последней стадии квалификации датскому «Митьюлланду» (0:0 и 1:4), легко преодолела групповой этап ЛЕ.

    В одной компании с «Байером», «Хапоэль» Беэр-Шева и «Ниццей» пражский коллектив стал вторым, выиграв четыре игры при двух поражениях. В 1/16 финала второго по значимости еврокубка он прошел английский «Лестер», сыграв 0:0 дома и победив 2:0 в гостях.

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  • 12/03/2021

    • К данному поединку «лоскутные» подходят после гостевого выигрыша над «Млада Болеслав» (3:0) в рамках чемпионата Чехии, где они уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя на 14 пунктов.

    Сейчас у «Славии» 17-матчевая беспроригрышная серия с учетом всех проведенных турниров, в которой она добилась 13 викторий при четырех мировых исходах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,00.

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