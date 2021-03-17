«Манчестер Сити» — «Боруссия» М: счет матча 2:0, обзор голов

Менхенгладбахскаяпотерпела гостевое поражение от(0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Марез сделал передачу Де Брёйне, который в метре от штрафной мощно пробил в касание — мяч от перекладины залетел в ворота «Боруссии».

А на 18-й минуте Фоден по центру разогнал атаку, далее своевременно отпасовал на ход Гюндогану, а тот уже ворвался в штрафную и низом направил мяч в ворота мимо вышедшего голкипера.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Манчестер Сити — Боруссия М 2:0 Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (12'), 2:0 Илкай Гюндоган (18') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш (Эмерик Лапорт, 7027'), Джон Стоунс, Жоау Канселу (Александр Зинченко, 6427'), Илкай Гюндоган (Рахим Стерлинг, 7027'), Родриго Эрнандес (Фернандиньо, 6327'), Кевин Де Брёйне, Рияд Марез, Филип Фоден, Бернарду Силва (Серхио Агуэро, 7527') Боруссия М: Ян Зоммер, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини (Оскар Вендт, 8827'), Маттиас Гинтер, Нико Эльведи (Тони Янчке, 8827'), Денис Закария, Марку Тюрам (Алассан Плеа, 6527'), Ларс Штиндль (Ибраима Траоре, 8027'), Йонас Хофман, Флориан Нойхаус, Брил Эмболо (Ханнес Вольф, 6527') Предупреждения: Жоау Канселу (55'), Штефан Ляйнер (61'), Фернандиньо (82')

Первый матч закончился победой «Ман Сити» со счетом 2:0. Команда Пепа Гвардиолы вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.