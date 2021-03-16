Зинченко: «Боруссия» уже показала, на что способна в еврокубках

Защитник «Манчестер Сити»высказал мнение о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с

В первом матче английский клуб одержал победу со счетом 2:0. Отметим, что оба матча из-за коронавируса проходят в Будапеште.

«Мы должны показывать свой лучший футбол в каждом матче.

На этой стадии Лиги чемпионов простых поединков уже быть не может по определению. Нужно сыграть организованно и сделать все для победы.

Выиграть сразу четыре трофея за сезон? "Бавария" в прошлом сезоне доказала что это возможно. Они ведь выиграли все титулы, верно?

В свое время это же сделала "Барселона" под руководством Пепа Гвардиолы. Думаю, что все реально.

У нас фантастическая команда, в которой собраны лучшие игроки планеты. Почему бы и нет?

Я вижу голодные до побед глаза в нашей раздевалке. Каждый из нас мечтает о завоевании новых титулов. Это и есть наша задача.

У "Боруссии" хороший состав. Наш соперник уже показал, на что способен в еврокубках. Нужно подготовиться к игре оптимальным образом и быть готовыми ко всему», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.