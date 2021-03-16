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    Умер отец владельца «Спартака»

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    На 93-м году жизни скончался отец владельца «Спартака» Леонида Федуна Арнольд Федун, информирует сайт «красно-белых».

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна», — говорится в заявлении.

    Арнольд Антонович посвятил свою жизнь медицине и внес большой вклад в развитие хирургии, став автором и соавтором более 250 научных трудов. Он был народным врачом СССР и заслуженным врачом РСФСР. Также он — бывший главный хирург Ракетных войск стратегического назначения СССР.

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