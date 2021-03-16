Умер отец владельца «Спартака»

На 93-м году жизни скончался отец владельца «Спартака»Арнольд Федун, информирует сайт «красно-белых».

«Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна», — говорится в заявлении.

Умер Арнольд Федун

Сегодня на 93-м году жизни скончался Арнольд Антонович Федун — народный врач СССР и отец председателя совета директоров «Спартака» Леонида Арнольдовича Федуна.

Выражаем искренние соболезнования всем близким Арнольда Антоновича Федуна. pic.twitter.com/NW93BptqKP — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 16, 2021

Арнольд Антонович посвятил свою жизнь медицине и внес большой вклад в развитие хирургии, став автором и соавтором более 250 научных трудов. Он был народным врачом СССР и заслуженным врачом РСФСР. Также он — бывший главный хирург Ракетных войск стратегического назначения СССР.