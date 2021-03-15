Педри впервые вызван в сборную Испании

Тренерский штаб сборной Испании огласил состав, который будет готовиться к стартовым матчам отбора на ЧМ-2022.

Впервые вызов в национальную команду получил полузащитник «Барселоны» Педри. Также за «фурию роху» могут дебютировать нападающий «Эйбара» Брайан Хиль, защитник «Спортинга» Педро Порро и вратарь «Брайтона» Роберт Санчес.

Вратари: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Санчес («Брайтон»), Унаи Симон («Атлетик» Бильбао);

Защитники: Педро Порро («Спортинг»), Эрик Гарсия («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Диего Льоренте («Лидс Юнайтед»), Иньиго Мартинес («Атлетик» Бильбао), Жорди Альба («Барселона»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»).

Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Педри («Барселона»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Серхио Каналес («Бетис»), Коке («Атлетико»), Фабиан Руис («Наполи»);

Нападающие: Херард Морено («Вильярреал»), Ферран Торрес («Манчестер Сити»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Альваро Мората («Ювентус»), Бриан Хиль («Эйбар»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).

В отборе на ЧМ-2022 в марте сборной Испании предстоит сыграть с Грецией, Грузией и Косово.