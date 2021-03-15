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    ПСЖ дома проиграл «Нанту»

    ПСЖ — «Нант»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Нант ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 29-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» потерпел домашнее поражение от «Нанта» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 42-й минуте открыли хозяева . Один из немногих разрывов в оборонительной зоне «Нанта» привел к тому, что Юлиан Дракслер выстрелил с линии штрафной площадки, отправив мяч в правый нижний угол.

    Гости отыгрались на 59-й минуте. Ошибся Килиан Мбаппе, отдав передачу назад на Рандаля Коло-Муани, который вошёл в штрафную площадку ПСЖ, раскачал один в один Маркиньоса и расстрелял Наваса.

    А на 72-й минуте прошла стремительная контратака гостей. Коло-Муани взял мяч, вошёл в штрафную площадку и выполнил передачу на Моузеса Саймона, который в касание поразил цель.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Нант 1:2
    Голы: 1:0 Юлиан Дракслер (42'), 1:1 Рандаль Коло Муани (59'), 1:2 Моузес Саймон (71') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Абду Диалло, Колин Дагба (Тило Керер, 74'), Марко Верратти, Анхель Ди Мария (Леандро Даниэль Паредес, 62'), Рафинья (Мауро Икарди, 56'), Перейра Данилу, Юлиан Дракслер (Пабло Сарабия, 74'), Килиан Мбаппе Нант: Альбан Лафон, Андрей Жиротто, Николя Паллуа, Жан-Шарль Кастеллетто, Педро Чиривелья, Маркус Режис Коко, Шарль Траоре, Абдулайе Туре, Людовик Блас (Имран Луза, 84'), Рандаль Коло Муани (Рено Эмон, 84'), Моузес Саймон (Кадер Бамба, 84') Предупреждения: Моузес Саймон (45'), Рафинья (48'), Шарль Траоре (50'), Марко Верратти (67')

    «ПСЖ» находится на втором месте в таблице чемпионата Франции, отставая на три очка от «Лилля». «Нант» занимает 18-ю строчку.

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