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    «Ним» и «Монпелье» победителя не определили

    «Ним» — «Монпелье»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ним Монпелье Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Ним» сыграл вничью с «Монпелье» в домашнем матче 29-го тура французской Лиги 1.

    Анди Делор
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    Анди Делор

    Встреча, которая прошла на стадионе «Де Костьерес», завершилась со счетом 1:1.

    «Крокодилы» вышли вперед на 63-й минуте после гола Мусса Коне. «Паладины» ответили точным ударом Анди Делора на 79-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ним — Монпелье 1:1
    Голы: 1:0 Мусса Коне (64'), 1:1 Анди Делорт (79') Ним: Батист Рейне, Лоик Ландре, Флорьян Мигель (Гаэтан Пакье, 45'), Наомити Уэда, Софьян Алакуш (Патрик Бюрнер, 88'), Зинедин Ферхат, Ламин Фомба, Андрес Кубас, Рено Рипар (Нолан Ру, 87'), Яссин Бенрау (Никлас Элиассон, 73'), Мусса Коне (Лука До, 72') Монпелье: Йонас Омлин, Даниэль Конгре, Хилтон, Саломон Самбья, Михайло Ристич, Гаэтан Лаборде, Тежи Саванье, Жордан Ферри (Elye Wahi, 74'), Стефи Мавидиди, Флоран Молле, Анди Делорт (Петар Шкулетич, 90') Предупреждения: Софьян Алакуш (47'), Ламин Фомба (67')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Ним» занимает 18-е место (26 очков), а «Монпелье» — восьмое (41 очко).

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