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    «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Лиллем»

    «Монако» — «Лилль»: счет матча 0:0

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    В матче 29-го тура чемпионата Франции «Монако» дома сыграл вничью с «Лиллем» — 0:0.

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    Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Лилль 0:0
    Монако: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси (Джибриль Сидибе, 75'), Бенуа Бадьяшиль, Орельен Чуаэми, Caio Henrique, Юссуф Фофана, Рубен Агилар (Сеск Фабрегас, 76'), Виссам Бен-Йеддер (Стеван Йоветич, 76'), Александр Головин (Софьян Диоп, 68'), Кевин Фолланд Лилль: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик, Свен Ботман, Жозе Фонте, Рейнилду, Жонатан Бамба, Ренату Саншеш (Шека, 69'), Бенжамен Андре (Бубакари Сумаре, 89'), Тимоти Уэа (Луис Араужо, 69'), Джонатан Дэвид (Юсуф Язиджи, 89'), Жонатан Иконе (Бурак Йилмаз, 78') Предупреждения: Орельен Чуаэми (16'), Ренату Саншеш (35'), Аксель Дисаси (51'), Джибриль Сидибе (82'), Бенжамен Андре (83'), Луис Араужо (84')

    «Монако» продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 56 очков. «Лилль» лидирует с 63 очками.

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