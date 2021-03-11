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    «Барселона» сыграла вничью с ПСЖ и вылетела из Лиги чемпионов

    ПСЖ — «Барселона»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» — 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 30-й минуте в ворота каталонского клуба был назначен пенальти — Лангле наступил на ногу Икарди в своей штрафной после прострела с фланга.

    Килиан Мбаппе уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера «Барселоны» по разным углам ворот.

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    Спустя шесть минут счет сравнялся. Лионель Месси по центру приблизился к чужой штрафной и исполнил пушечный выстрел под перекладину ворот Наваса.

    В добавленное к первому тайму время пенальти был назначен уже в ворота парижан — Курзава ударил откровенно по ногам Гризманна в пределах своей штрафной.

    Лионель Месси с «точки» пробил близко к центру ворот и Кейлор Навас ногами парировал этот мяч, отразив его в перекладину, после чего снаряд вылетел в поле и был выбит.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    ПСЖ — Барселона 1:1
    Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (пенальти) (30'), 1:1 Лионель Месси (37') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Лейвин Курзава (Абду Диалло, 46'), Алессандро Флоренци (Колин Дагба, 77'), Марко Верратти (Рафинья, 84'), Килиан Мбаппе, Леандро Даниэль Паредес, Юлиан Дракслер (Анхель Ди Мария, 59'), Идрисса Гана Гейе (Перейра Данилу, 59'), Мауро Икарди Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Клеман Лангле, Френки де Йонг, Оскар Мингуэза (Хуниор Фирпо, 35'), Серджино Дест (Франсиску Тринкан, 66'), Серхио Бускетс (Илаш Мориба, 79'), Педри (Миралем Пьянич, 78'), Жорди Альба, Антуан Гризманн, Лионель Месси, Усман Дембеле (Мартин Брайтвайт, 79') Предупреждения: Лейвин Курзава (8'), Оскар Мингуэза (25'), Клеман Лангле (29'), Френки де Йонг (38'), Идрисса Гана Гейе (50'), Леандро Даниэль Паредес (50'), Мауро Икарди (89')

    ПСЖ выиграл первый матч со счетом 4:1 и по сумме двух матчей французская команда вышла в четвертьфинал турнира.

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