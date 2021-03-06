«Лейпциг» разгромил «Фрайбург», «Байер» одолел гладбахскую «Боруссию»

В матче 24-го тура чемпионата Германиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:3.

В составе победителей голами отличились французский полузащитник Кристофер Нкунку, норвежский нападающий Александр Сёрлот и шведский форвард Эмиль Форсберг.

Нкунку и Серлот записали на свой счет еще и по голевой передаче.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — РБ Лейпциг 0:3 Голы: 0:1 Кристофер Нкунку (41'), 0:2 Александр Сёрлот (64'), 0:3 Эмиль Форсберг (79') Фрайбург: Флориан Мюллер, Филипп Линхарт, Lukas Kuebler (Кевен Шлоттербек, 80'), Доминик Хайнц, Кристиан Гюнтер, Жонатан Шмид (Woo-Yeong Jeong, 80'), Батист Сантамария (Роланд Шаллаи, 65'), Николас Хефлер, Винченцо Грифо, Лукас Хёлер (Нильс Петерсен, 69'), Ermedin Demirovic (Гус Тиль, 69') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Клостерман (Ибраима Конате, 84'), Норди Мукиэле, Амаду Айдара, Тайлер Адамс (Бенджамин Хенрихс, 85'), Кристофер Нкунку (Лазар Самарджич, 85'), Даниэль Ольмо (Эмиль Форсберг, 63'), Кевин Кампль, Юссуф Поульсен (Хван Хи Чан, 63'), Александр Сёрлот Предупреждения: Николас Хефлер (52'), Хван Хи Чан (75')

«РБ Лейпциг» набрал 53 очка и вышел на первом место. «Красные быки» обошли «Баварию», у которой 52 очка, но мюнхенскому клубу еще только предстоит провести свой матч 24-го тура.

«Фрайбург» занимает восьмое место, имея 34 очка.

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В другом матча франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле сыграл вничью с «Штутгартом» — 1:1.

Счет в матче в середине второго тайма открыли гости — отличился австрийский форвард Саша Калайджич. Но уже две минуты спустя сербский хавбек Филип Костич сравнял счет.

Футбол. Германия. Бундеслига Айнтрахт Ф — Штутгарт 1:1 Голы: 0:1 Саша Калайджич (68'), 1:1 Филип Костич (69') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Evan N'Dicka, Штефан Ильзанкер, Мартин Хинтереггер, Джибриль Соу, Филип Костич, Макото Хасебе (Себастьян Роде, 71'), Эрик Дурм (Алмами Туре, 71'), Амин Юнес (Стивен Цубер, 86'), Лука Йович, Андре Силва Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Константинос Мавропанос (Атакан Каразор, 69'), Ватару Эндо, Тангуй Кулибали (Матео Климович, 62'), Силла Вамангитука, Филипп Фёрстер, Орел Мангала, Борна Соса (Дарко Чурлинов, 88'), Саша Калайджич (Momo Cisse, 88') Предупреждения: Evan N'Dicka (27'), Мартин Хинтереггер (31'), Силла Вамангитука (54'), Тангуй Кулибали (59'), Орел Мангала (77')

Еще в одном матче менхенгладбахская «Боруссия» потерпела домашнее поражение от леверкузенского «Байера» — 0:1.

Победный мяч в концовке матча забил чешский форвард Патрик Шик.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия М — Байер 0:1 Гол: 0:1 Патрик Шик (77') Боруссия М: Ян Зоммер, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Денис Закария, Марку Тюрам (Ибраима Траоре, 81'), Ханнес Вольф, Валентин Лацаро (Патрик Херрман, 81'), Флориан Нойхаус, Алассан Плеа (Брил Эмболо, 70') Байер: Леннарт Грилль, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Венделл, Жереми Фримпонг, Керем Демирбай, Надим Амири, Чарлес Арангис, Патрик Шик, Мусса Диаби, Демарай Грей Предупреждения: Надим Амири (38'), Патрик Шик (90')

«Герта» одержала волевую победу над «Аугсбургом» (2:1) , «Хоффенхайм» справился с Вольфсбургом« (2:1).