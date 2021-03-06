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    «Арсенал» сообщил о серьезных убытках за 2020 год

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    «Арсенал» сообщил об итогах прошлого отчетного года, который завершился 31 мая 2020 года.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    После уплаты налогов лондонский клуб зафиксировал убыток в размере 47,8 миллионов фунтов. Из них 35 миллионов напрямую связаны с пандемией коронавируса. Часть убытков удалось компенсировать за счет снижения заработной платы игроков.

    «Воздействие пандемии распространилось на сезон-2020/21. Матчи по-прежнему проводятся без болельщиков, следовательно, клуб работает без одного из основных источников дохода», — говорится в сообщении, опубликованном в ESPN.

    Убытки «Арсенала» в 2019 году составили 27,1 миллиона фунтов.

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