«Арсенал» сообщил о серьезных убытках за 2020 год

сообщил об итогах прошлого отчетного года, который завершился 31 мая 2020 года.

После уплаты налогов лондонский клуб зафиксировал убыток в размере 47,8 миллионов фунтов. Из них 35 миллионов напрямую связаны с пандемией коронавируса. Часть убытков удалось компенсировать за счет снижения заработной платы игроков.

«Воздействие пандемии распространилось на сезон-2020/21. Матчи по-прежнему проводятся без болельщиков, следовательно, клуб работает без одного из основных источников дохода», — говорится в сообщении, опубликованном в ESPN.

Убытки «Арсенала» в 2019 году составили 27,1 миллиона фунтов.