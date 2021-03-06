«Арсенал» сообщил о серьезных убытках за 2020 год

«Арсенал» Фото: globallookpress.com
После уплаты налогов лондонский клуб зафиксировал убыток в размере 47,8 миллионов фунтов. Из них 35 миллионов напрямую связаны с пандемией коронавируса. Часть убытков удалось компенсировать за счет снижения заработной платы игроков.
«Воздействие пандемии распространилось на сезон-2020/21. Матчи по-прежнему проводятся без болельщиков, следовательно, клуб работает без одного из основных источников дохода», — говорится в сообщении, опубликованном в ESPN.
Убытки «Арсенала» в 2019 году составили 27,1 миллиона фунтов.