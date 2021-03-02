РФС проводит внутреннюю проверку после изменения фото для разбора пенальти за руку Мозеса в Кубке

(РФС) проводит проверку после скандала, связанного с изменением снимка для разбора пенальти в воротаза попадание мяча в руку хавбеку красно-белыхв игре Кубка России против(0:2).

В воскресенье, 28 февраля, на сайте РФС вышла новость об итогах заседания Экспертно-судейской комиссии, где рассматривали обращение «Спартака» по поводу качества судейства в кубковой игре с «Динамо».

Комиссия признала, что в одном из ключевых моментов игры — назначенном пенальти в ворота «Спартака» — арбитры действовали верно:

«В действиях Виктора Мозеса отчетливо прослеживается движение рукой в направлении полета мяча, приведшее к контакту с ним.

Данное движение делает тело игрока неестественно больше, поскольку в момент касания рука вытянута вбок», — гласит заключение.

К текстовому объяснению была была приложена иллюстрация, которая используется и в ролике по поводу решения комиссии.

Вот картинка на сайте РФС, объясняющая, что Мозес сыграл рукой и пенальти назначен правильно.

Сначала меня смутил явно прифотошопленный мяч. Увеличил. Приглядевшись, можно даже найти остатки мяча в изначальном положении.

⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/yY3Ik3cOSk — Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) March 2, 2021

В РФС признали, что в фото, предоставленном для разбора, была использована часть другого снимка, сделанного фотографом «Спорт-Экспресса».

«В скриншоте, который используется для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанного в тот же момент времени фотографом "Спорт-Экспресса", так как из-за динамики момента на стоп-кадре футболист и мяч находятся в расфокусе, в отличие от фотографии. Кроме того, она имеет большее разрешение, относительно камеры видеотрансляции.

Снимок использовался для наглядности попадания мяча в руку, так как на ней четко видна черная линия на форме футболиста с которой соприкасается мяч. Отметим, что экспертно-судейская комиссия при разборе момента изучает только исходные файлы: записи трансляции, записи VAR с переговорами, фотографии», — цитирует представителе РФС Sports.ru.

Также сообщалось, что монтажер, который нес ответственность за изменение снимка, будет уволен.