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    Хинкель оценил дебют Промеса в матче с «Рубином»

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    Тренер «Спартака» Андреас Хинкель оценил игру хавбека Куинси Промеса в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина» (0:2).

    Куинси Промес
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    Куинси Промес

    Этот матч стал первым для Промеса после возвращения в «Спартак». Он вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.

    «Куинси имел хорошие моменты, уверен, он высококлассный игрок. Он только два раза потренировался и вышел в старте.

    До этого он не регулярно тренировался в Аяксе, уверен, он еще наберет форму. Даже сегодня он показал свои качества. Были готовы его заменить, но он выдержал всю игру — это идет ему в копилку для набора формы.

    Что касается удаления Зобнина, то надо смотреть, была ли желтая. Арбитр отлично отработал, а с Зобниным я ещё не говорил», — сказал Хинкель «Матч ТВ».

    Московский клуб остался на 4-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 35 очков.

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