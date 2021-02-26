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    Ташуев: Мусаев на 100% исчерпал себя в «Краснодаре»

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    Бывший наставник «Краснодара» Сергей Ташуев считает, что Мурад Мусаев исчерпал себя на посту главного тренера краснодарского клуба.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «В "Краснодаре" в принципе ситуация понятная. Господину Мусаеву дали массу шансов, и он их не использует. А игра все хуже и хуже.

    Видно, что команда плохо управляемая и не подготовленная. Тут все просто. Мусаев на 100% исчерпал себя в этом клубе.

    Это мое мнение. Нет результата уже который год», — передает слова Ташуева «РИА Новости».

    Напомним, что в первой встрече «Краснодар» на своем поле уступил хорватскому клубу со счетом 2:3.

    Таким образом, по сумме двух матчей российский клуб покинул нынешний розыгрыш европейского клубного турнира.

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