Ташуев: Мусаев на 100% исчерпал себя в «Краснодаре»

Мурад Мусаев Фото: globallookpress.com
«В "Краснодаре" в принципе ситуация понятная. Господину Мусаеву дали массу шансов, и он их не использует. А игра все хуже и хуже.
Видно, что команда плохо управляемая и не подготовленная. Тут все просто. Мусаев на 100% исчерпал себя в этом клубе.
Это мое мнение. Нет результата уже который год», — передает слова Ташуева «РИА Новости».
Напомним, что в первой встрече «Краснодар» на своем поле уступил хорватскому клубу со счетом 2:3.
Таким образом, по сумме двух матчей российский клуб покинул нынешний розыгрыш европейского клубного турнира.