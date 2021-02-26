Ташуев: Мусаев на 100% исчерпал себя в «Краснодаре»

Бывший наставник «Краснодара»считает, чтоисчерпал себя на посту главного тренера краснодарского клуба.

«В "Краснодаре" в принципе ситуация понятная. Господину Мусаеву дали массу шансов, и он их не использует. А игра все хуже и хуже.

Видно, что команда плохо управляемая и не подготовленная. Тут все просто. Мусаев на 100% исчерпал себя в этом клубе.

Это мое мнение. Нет результата уже который год», — передает слова Ташуева «РИА Новости».

Напомним, что в первой встрече «Краснодар» на своем поле уступил хорватскому клубу со счетом 2:3.

Таким образом, по сумме двух матчей российский клуб покинул нынешний розыгрыш европейского клубного турнира.