Шахтёр Д — Маккаби Т-А. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

В 20:55 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Шахтёр Д»: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Vitao, Тайсон, Марлос, Манор Соломон, Алан Патрик, Майкон Барберан, Жуниор Мораес.

«Маккаби Т-А»: Даниэл Тененбаум, Enric Saborit, Эйтан Тиби, Andre Geraldes, Луис Эрнандес, Дан Леон Глазер, Эйял Голаса, Дор Перец, Matan Hozez, Таль Бен-Хаим, Александар Пешич.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Маккаби Т-А» — «Шахтёр Д» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.