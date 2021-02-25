Брюгге — Динамо К. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

В 23:00 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Брюгге»: Симон Миньоле, Одилон Коссуну, Федерико Рикка, Брандон Мехеле, Клинтон Мата, Эдуард Соболь, Эдер Баланта, Набиль Дирар, Руд Вормер, Thomas Van Den Keybus, Бас Дост.

«Динамо К»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Жерсон Родригес, Виталий Буяльский, Артём Беседин.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Динамо К» — «Брюгге» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брюгге» — «Динамо К» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.62.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.