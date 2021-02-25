«Брюгге» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 23:00 мск. «Брюгге» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брюгге»

«Брюгге» в нынешнем сезоне выступает блестяще. Сейчас команда занимает 1 место в чемпионате Бельгии, фактически не встречая конкуренции.

Команда атакует весьма результативно, но все же, главным ее качеством является надежная оборона. «Брюгге» почти образцово действует в тылах, да и на последнем рубеже всегда поможет Симон Миньоле.

В первой встрече в Киеве бельгийцы эпизодами смотрелись солидно. Но, главное, команда добилась выездной результативной ничьей (1:1).

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Поединки против киевского «Динамо» для команды складываются вполне успешно. Из трех очных поединков бельгийцы выиграли один раз при двух паритетах.

«Динамо» Киев

«Динамо» К в минувшем туре чемпионата Украины потеряло драгоценные очки. Ничья с «Десной» (1:1) вышла очень нервной, но лидерство в УПЛ осталось за киевлянами.

Правда, отрыв от «Шахтера» сократился до минимума. Между тем, Мирча Луческу — опытный стратег, преисполненный мотивации привезти чемпионские медали в Киев.

В киевском матче с «Брюгге» динамовцы были не столь активными в атаке. Да и утерянное преимущество явно не идет в плюс, хотя шансы забить еще у «Динамо» К имелись.

В Бельгии динамовцам обязательно нужно забивать. При этом и тылы не должны давать сбоев, к тому же вернется в стартовый состав, отдохнувший на неделе центрбек Денис Попов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Брюгге» за 2.17, на ничью за 3.40, а на «Динамо» — за 3.55

«Брюгге» наверняка не будет рассчитывать на сухую ничью, так что стоит ждать от хозяев атакующей активности.

«Динамо» постарается как можно эффективнее сыграть в атаке, да и другого выхода после домашних 1:1 у украинского клуба нет.

Соперники не будут спешить с атакующими акциями, и, видимо, приберегут голы до второго тайма. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.62