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    «Брюгге» с динамовцами оставят голы на второй тайм?

    «Брюгге» — «Динамо» Киев. Прогноз, ставка (к. 1.62) на футбол, Лига Европы, 25 февраля 2021 года

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    Владимир Шепелев
    «Брюгге» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 23:00 мск. «Брюгге» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 25 Февраля 2021 года
    Брюгге
  • Брюгге
    •  Брюгге 23:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Брюгге»

    «Брюгге» в нынешнем сезоне выступает блестяще. Сейчас команда занимает 1 место в чемпионате Бельгии, фактически не встречая конкуренции.

    Команда атакует весьма результативно, но все же, главным ее качеством является надежная оборона. «Брюгге» почти образцово действует в тылах, да и на последнем рубеже всегда поможет Симон Миньоле.

    В первой встрече в Киеве бельгийцы эпизодами смотрелись солидно. Но, главное, команда добилась выездной результативной ничьей (1:1).

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    Поединки против киевского «Динамо» для команды складываются вполне успешно. Из трех очных поединков бельгийцы выиграли один раз при двух паритетах.

    «Динамо» Киев

    «Динамо» К в минувшем туре чемпионата Украины потеряло драгоценные очки. Ничья с «Десной» (1:1) вышла очень нервной, но лидерство в УПЛ осталось за киевлянами.

    Правда, отрыв от «Шахтера» сократился до минимума. Между тем, Мирча Луческу — опытный стратег, преисполненный мотивации привезти чемпионские медали в Киев.

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  • 22/02/2021

    • В киевском матче с «Брюгге» динамовцы были не столь активными в атаке. Да и утерянное преимущество явно не идет в плюс, хотя шансы забить еще у «Динамо» К имелись.

    В Бельгии динамовцам обязательно нужно забивать. При этом и тылы не должны давать сбоев, к тому же вернется в стартовый состав, отдохнувший на неделе центрбек Денис Попов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Брюгге» за 2.17, на ничью за 3.40, а на «Динамо» — за 3.55

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    «Брюгге» наверняка не будет рассчитывать на сухую ничью, так что стоит ждать от хозяев атакующей активности.

    «Динамо» постарается как можно эффективнее сыграть в атаке, да и другого выхода после домашних 1:1 у украинского клуба нет.

    Соперники не будут спешить с атакующими акциями, и, видимо, приберегут голы до второго тайма. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.62

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