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    Александр Алаев избран президентом ФНЛ

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    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев избран президентом ФНЛ, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    На заседании общего собрания клубов лиги Алаев получил 19 голосов из 22 возможных. На этом посту он сменил Игоря Ефремова, который покинул пост главы ФНЛ в декабре прошлого года. Срок полномочий Алаева составит четыре года.

    Отметим, что Алаев является апологетом объединения ФНЛ с ПФЛ и деления первого дивизиона на две зоны по 16 команд с сезона-2022/23, о чем заявил на собрании лиги.

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