Александр Алаев Фото: РФС
На заседании общего собрания клубов лиги Алаев получил 19 голосов из 22 возможных. На этом посту он сменил Игоря Ефремова, который покинул пост главы ФНЛ в декабре прошлого года. Срок полномочий Алаева составит четыре года.
Александр Алаев избран президентом ФНЛ. pic.twitter.com/Ukt7140Uyx— РФС (@rfsruofficial) February 25, 2021
Отметим, что Алаев является апологетом объединения ФНЛ с ПФЛ и деления первого дивизиона на две зоны по 16 команд с сезона-2022/23, о чем заявил на собрании лиги.