Генеральный секретарь РФСизбран президентом ФНЛ, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

На заседании общего собрания клубов лиги Алаев получил 19 голосов из 22 возможных. На этом посту он сменил Игоря Ефремова, который покинул пост главы ФНЛ в декабре прошлого года. Срок полномочий Алаева составит четыре года.

Александр Алаев избран президентом ФНЛ. pic.twitter.com/Ukt7140Uyx — РФС (@rfsruofficial) February 25, 2021

Отметим, что Алаев является апологетом объединения ФНЛ с ПФЛ и деления первого дивизиона на две зоны по 16 команд с сезона-2022/23, о чем заявил на собрании лиги.

