«Ювентус» — «Кротоне»: счет матча 3:0, обзор голов

Туринскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче был открыт на 38-й минуте. Алекс Сандро навесил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда Роналду точно пробил головой в угол ворот гостей.

В добавленное к первому тайму время Кордас парировал удар Роналду из-за пределов штрафной, но затем мяч отлетел к Рэмси и тот навесил во вратарскую, откуда ударом головой тот же Криштиану отправил мяч в сетку.

А на 66-й минуте Кьеза навесил с углового с левого фланга во вратарскую, где мяч после удачного рикошета отлетел к Маккенни и Уэстон пробил слета точно в ближний угол ворот.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Кротоне 3:0 Голы: 1:0 Криштиану Роналду (38'), 2:0 Криштиану Роналду (45'), 3:0 Уэстон Маккенни (66') Ювентус: Джанлуиджи Буффон, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро (Алессандро ди Пардо, 86'), Данило, Мерих Демирал, Аарон Рэмси (Федерико Бернардески, 76'), Уэстон Маккенни, Федерико Кьеза (Джанлука Фработта, 86'), Родриго Бентанкур (Nicolo Fagioli, 70'), Криштиану Роналду, Деян Кулушевски (Альваро Мората, 76') Кротоне: Алекс Кордац, Владимир Големич, Лисандро Магальян, Себастьяно Луперто (Лука Марроне, 46'), Педру Перейра, Сальваторе Молина (Niccolo Zanellato, 71'), Жуниор Мессьяс, Аркадиуш Реца (Андреа Рисполи, 67'), Милош Вулич, Адам Уна (Simy, 72'), Самуэль Ди Кармине (Эммануэль Ривьер, 76') Предупреждения: Аарон Рэмси (21'), Данило (50'), Лука Марроне (53'), Джанлука Фработта (90')

«Ювентус» набрал 45 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице серии А. «Кротоне» с 12 очками занимает последнее место.