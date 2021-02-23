ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунТрансферный дайджест. 16-22 февраля
  • 00:48
    • «Ювентус» разгромил «Кротоне», Роналду оформил дубль
  • 23:28
    • «Краснодар» подписал защитника «Монпелье»
  • 22:31
    • Минское «Динамо» и «Северсталь» пробились в плей-офф КХЛ
  • 18:23
    • Рамос, Бензема, Азар и Марсело не попали в заявку на матч с «Аталантой»
  • 17:48
    • Назначены арбитры на матчи «Аталанта» — «Реал» и «Боруссия» М — «Ман Сити»
    Все новости спорта

    «Ювентус» разгромил «Кротоне», Роналду оформил дубль

    «Ювентус» — «Кротоне»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Кротоне Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Кротоне» (3:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 38-й минуте. Алекс Сандро навесил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда Роналду точно пробил головой в угол ворот гостей.

    В добавленное к первому тайму время Кордас парировал удар Роналду из-за пределов штрафной, но затем мяч отлетел к Рэмси и тот навесил во вратарскую, откуда ударом головой тот же Криштиану отправил мяч в сетку.

    А на 66-й минуте Кьеза навесил с углового с левого фланга во вратарскую, где мяч после удачного рикошета отлетел к Маккенни и Уэстон пробил слета точно в ближний угол ворот.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Кротоне 3:0
    Голы: 1:0 Криштиану Роналду (38'), 2:0 Криштиану Роналду (45'), 3:0 Уэстон Маккенни (66') Ювентус: Джанлуиджи Буффон, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро (Алессандро ди Пардо, 86'), Данило, Мерих Демирал, Аарон Рэмси (Федерико Бернардески, 76'), Уэстон Маккенни, Федерико Кьеза (Джанлука Фработта, 86'), Родриго Бентанкур (Nicolo Fagioli, 70'), Криштиану Роналду, Деян Кулушевски (Альваро Мората, 76') Кротоне: Алекс Кордац, Владимир Големич, Лисандро Магальян, Себастьяно Луперто (Лука Марроне, 46'), Педру Перейра, Сальваторе Молина (Niccolo Zanellato, 71'), Жуниор Мессьяс, Аркадиуш Реца (Андреа Рисполи, 67'), Милош Вулич, Адам Уна (Simy, 72'), Самуэль Ди Кармине (Эммануэль Ривьер, 76') Предупреждения: Аарон Рэмси (21'), Данило (50'), Лука Марроне (53'), Джанлука Фработта (90')

    «Ювентус» набрал 45 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице серии А. «Кротоне» с 12 очками занимает последнее место.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сделала ли «Бавария» работу над ошибками?
  • «Лацио» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Матч «Атлетико» — «Челси» будет скудным на голы
  • «Атлетико» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Стоит ждать голы и от «павлин», и от «святых»?
  • «Лидс» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лацио — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Лидс — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бирмингем — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Мартич — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лацио — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры