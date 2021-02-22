«Ливерпуль» и «Севилья» могут обменяться игроками

Нападающий, ныне арендованный «Саутгемптоном», может продолжить карьеру в Испании, сообщает La Razon.

По данным источника, 26-летний японец может стать частью сделки по переходу форварда «Севильи» Лукаса Окампоса в мерсисайдский клуб.

В текущем сезоне Минамино провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов.

Окампос перешел в «Севилью» из «Марселя» летом 2019 года за 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 31 матч, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 45 миллионов евро.