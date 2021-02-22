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    Ковач: «Монако» провел отличный матч против ПСЖ

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    Главный тренер «Монако» Нико Ковач дал комментарий победе в матче 26-го тура Лиги 1 над ПСЖ (2:0).

    Нико Ковач
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    Нико Ковач

    «Я посмотрел, как парижане во вторник разобрались с "Барселоной" в Лиге чемпионов и сделал правильные выводы. Мы провели отличный матч, сыграв компактно и удивив соперника в организации игры.

    Думаю, ключевым моментом стало то, что мы не пропустили. Очевидно, что добывать победы проще, когда команда не пропускает», — цитирует хорватского специалиста клубная пресс-служба монегасков.

    ПСЖ с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. У «Монако» — 52 балла и четвертая строчка.

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