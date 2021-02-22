Назначены арбитры на матчи «Аталанта» — «Реал» и «Боруссия» М — «Ман Сити»

Пресс-служба УЕФА обнародовала имена арбитров, которые будут работать 24 февраля на матчах «Аталанта» — «Реал» и «Боруссия» М — «Ман Сити».

«Аталанта» — «Реал» рассудит немецкая бригада, которую возглавит Тобиас Штиллер. Кристиан Гиттельманн и Эдуард Байтингер будут работать на бровках, Сандро Шерер останется в технической зоне, а Харм Осмерс и Бастиан Данкерт назначены на VAR.

На матче «Боруссия» М — «Ман Сити» будут работать Артур Диаш (главный), Руй Тавареш и Бруну Родригеш. Жоау Пиньейру и Массимилиано Иррати посадят за экраны VAR, а Угу Мигел будет работать в технической зоне.

Обе игры начнутся 24 февраля в 23:00 по московскому времени.