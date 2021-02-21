«Арсенал» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:1, обзор гола

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(0:1) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол был забит уже на 2-й минуте. Марез навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Холдинг упустил Рахима Стерлинга и тот ударом головой с близкой дистанции поразил ворота.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Манчестер Сити 0:1 Гол: 0:1 Рахим Стерлинг (2') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Киран Тирни, Пабло Мари (Давид Луис, 83'), Роб Холдинг, Букайо Сака, Мартин Эдегор (Александр Ляказетт, 73'), Николя Пепе (Эмиль Смит Роув, 73'), Мохамед Эль-Ненни (Даниель Себальос, 86'), Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Кевин Де Брёйне (Габриэл Жезус, 63'), Рияд Марез Предупреждения: Бернарду Силва (52'), Гранит Джака (53'), Жоау Канселу (64'), Эктор Бельерин (87')

«Манчестер Сити» набрал 59 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 34 очками занимает десятое место.