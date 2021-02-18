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    Венгер: Предлагаемая модель Лиги чемпионов мне совсем не нравится

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    Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер высказался о реформировании Лиги чемпионов.

    Арсен Венгер
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    Арсен Венгер

    «Говоря просто и честно — клубы всегда хотят больше денег. Чтобы получить больше денег, они хотят больше гарантированных игр. Фанаты хотят видеть больше значимых игр, они хотят больше игр, в которых есть смысл.

    Современный футбол должен найти компромисс между тем, чего хотят клубы — больше денег — и тем, чего хотят болельщики — простоты, ясности и соревнования со смыслом. Также есть СМИ, которые начинают диктовать, что должно произойти. Так что, честно говоря, в будущем ожидается большая битва.

    Предлагаемая модель Лиги чемпионов мне совсем не нравится», — сказал Венгер в эфире BeIN Sports.

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