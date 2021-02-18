Венгер: Предлагаемая модель Лиги чемпионов мне совсем не нравится

Бывший наставник «Арсенала»высказался о реформировании Лиги чемпионов.

«Говоря просто и честно — клубы всегда хотят больше денег. Чтобы получить больше денег, они хотят больше гарантированных игр. Фанаты хотят видеть больше значимых игр, они хотят больше игр, в которых есть смысл.

Современный футбол должен найти компромисс между тем, чего хотят клубы — больше денег — и тем, чего хотят болельщики — простоты, ясности и соревнования со смыслом. Также есть СМИ, которые начинают диктовать, что должно произойти. Так что, честно говоря, в будущем ожидается большая битва.

Предлагаемая модель Лиги чемпионов мне совсем не нравится», — сказал Венгер в эфире BeIN Sports.