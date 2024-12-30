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    «Милан» сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А

    «Милан» — «Рома»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Милан» и «Рома» поделили очки (1:1) в матче 18-го тура итальянской Серии А.

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    Фрагмент матча

    В составе «россонери» единственный гол забил Тейани Рейндерс на 16-й минуте. «Рома» ответила голом Пауло Дибалы на 23-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Рома 1:1
    Голы: 1:0 Тейьяни Рейндерс (16'), 1:1 Пауло Дибала (23') Милан: Мик Меньян, Малик Тшау, Тео Эрнандес, Маттео Габбиа, Филиппо Терраччано (Исмаэль Беннасер, 46'), Юссуф Фофана, Самуэль Чуквезе (Тэмми Абрахам, 62'), Тейьяни Рейндерс, Альваро Мората (Francesco Camarda, 86'), Эмерсон Роял, Alejandro Jimenez Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Алексис Салемакерс (Стефан Эль-Шаарави, 79'), Эван Н'Дика, Матс Хуммельс (Зеки Челик, 46'), Джанлука Манчини, Никколо Писилли, Леандро Паредес, Ману Коне (Лоренцо Пеллегрини, 46'), Артем Довбик (Эльдор Шомуродов, 86'), Пауло Дибала Предупреждения: Ману Коне (4'), Матс Хуммельс (13'), Paulo Fonseca (40'), Тео Эрнандес (43'), Альваро Мората (44'), Леандро Паредес (67'), Зеки Челик (71'), Тейьяни Рейндерс (82') Удаление: Paulo Fonseca (43')

    После этого матча «Милан» занимает 8-е место в таблице Серии А с 27-ю очками в активе. «Рома» — на 10-й позиции с 20-ю баллами.

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