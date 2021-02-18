«Олимп-Долгопрудный» подписал экс-динамовца Граната

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной Россиистал игроком клуба

Детали соглашения 33-летнего футболиста с клубом ПФЛ не разглашаются.

Гранат находился без клуба с августа 2020 года, когда истек его контракт с «Рубином».

До этого он также выступал за «Ростов» и «Спартак», но наибольшую известность приобрел по играм за «Динамо» — в период 2007 по 2015 годы защитник провел в его составе 219 матчей.

«Олимп-Долгопрудный» лидирует в группе 1 Олимп-ПФЛ с 38 очками, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.