«Олимп-Долгопрудный» подписал экс-динамовца Граната

Владимир Гранат Фото: globallookpress.com
Детали соглашения 33-летнего футболиста с клубом ПФЛ не разглашаются.
Гранат находился без клуба с августа 2020 года, когда истек его контракт с «Рубином».
До этого он также выступал за «Ростов» и «Спартак», но наибольшую известность приобрел по играм за «Динамо» — в период 2007 по 2015 годы защитник провел в его составе 219 матчей.
«Олимп-Долгопрудный» лидирует в группе 1 Олимп-ПФЛ с 38 очками, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.
Иииииии... да! Это он! Владимир Гранат!— ФК «Олимп-Долгопрудный» (@ODFCru) February 18, 2021
Добро пожаловать в семью!#пошумим #гранат #гранатыкбою #ODFCfamily pic.twitter.com/H4MXUt0Ekl