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    «Порту» и «Ювентус» назвали стартовые составы

    «Порту» — «Ювентус»: составы, прогноз, коэффициенты

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    «Порту» и туринский «Ювентус» назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Ювентус»
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    «Ювентус»

    «Порту»: Марчесин, Вилсон Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду, Корона, Урибе, Сержиу Оливейра, Отавиу, Марега, Тареми.

    «Ювентус»: Щенсны, Данилу, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандру, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Маккенни, Кулушевски, Роналду.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ювентусу». Коэффициент на его победу — 2.06, на успех «Порту» — 4.34, на ничью — 3.35. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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