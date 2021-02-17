«Порту» — «Ювентус»: составы, прогноз, коэффициенты

и туринскийназвали стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Порту»: Марчесин, Вилсон Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду, Корона, Урибе, Сержиу Оливейра, Отавиу, Марега, Тареми.

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандру, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Маккенни, Кулушевски, Роналду.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ювентусу». Коэффициент на его победу — 2.06, на успех «Порту» — 4.34, на ничью — 3.35. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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