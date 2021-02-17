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    На «Драгау» забьют не все?

    «Порту» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 1.75) на голы в футбольной Лиге чемпионов 17 февраля 2021 года

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    Криштиану Роналду
    «Порту» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «Порту» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 17 Февраля 2021 года
    Порту
  • Порту, Португалия
    •  Порту 23:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.25
  • X
  • 3.32
  • 2
  • 2.04
  • Ставка!
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    «Порту»

    «Порту» в нынешнем сезоне пока не реализовывает своих максимальных задач. В Примейра-лиге команда значительно отстала от «Спортинга».

    В последнем своем матче «драконы» потеряли очки. Причем матч с аутсайдером чемпионата Португалии «Боавиштой» для команды складывался драматически.

    «Порту» спасся со счета 0:2, а на последних минутах «драконы» еще и не реализовали пенальти (2:2). «Порту» в 19 матчах чемпионата настрелял 43 мяча, зато в обороне не преуспел — пропущен 21 гол.

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    В матче с итальянцами «Порту» явно постарается прыгнуть выше головы. Впрочем, даже этого вряд ли хватит для прохода в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    «Ювентус»

    «Ювентус» в минувшем туре Серии А проиграл. Самое обидное, что команда минимально уступила «Наполи», хотя по игре смотрелась мощнее соперника.

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    • Сейчас команда занимает 4 место в турнирной таблице с 42 очками в активе. Правда, атака «Старой синьоры» смотрится по-прежнему мощно: забит 41 мяч в 21 встрече.

    Нынешний сезон для туринцев проходит не так удачно. В кои-то веки, «Ювентус» еще и близко не подошел к привычному Скудетто.

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    • Мало того, туринцы не выигрывают уже в двух матчах. До коллапса в Неаполе «Ювентус» прошел в финал Кубка Италии, но все же не сумел одолеть «Интер» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 2.05, на ничью за 3.26, а на «Порту» — за 4.30

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    «Порту» весьма неплохо обороняется, так что постарается не пропустить хотя бы дома.

    «Ювентус», несмотря на имеющиеся проблемы, по-прежнему силен в атаке, да и Криштиану Роналду на месте.

    В таких матчах соперники зачастую осторожничают, что явно не способствует зрелищности. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 1.75

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