«Порту» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «Порту» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» в нынешнем сезоне пока не реализовывает своих максимальных задач. В Примейра-лиге команда значительно отстала от «Спортинга».

В последнем своем матче «драконы» потеряли очки. Причем матч с аутсайдером чемпионата Португалии «Боавиштой» для команды складывался драматически.

«Порту» спасся со счета 0:2, а на последних минутах «драконы» еще и не реализовали пенальти (2:2). «Порту» в 19 матчах чемпионата настрелял 43 мяча, зато в обороне не преуспел — пропущен 21 гол.

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В матче с итальянцами «Порту» явно постарается прыгнуть выше головы. Впрочем, даже этого вряд ли хватит для прохода в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Ювентус»

«Ювентус» в минувшем туре Серии А проиграл. Самое обидное, что команда минимально уступила «Наполи», хотя по игре смотрелась мощнее соперника.

Сейчас команда занимает 4 место в турнирной таблице с 42 очками в активе. Правда, атака «Старой синьоры» смотрится по-прежнему мощно: забит 41 мяч в 21 встрече.

Нынешний сезон для туринцев проходит не так удачно. В кои-то веки, «Ювентус» еще и близко не подошел к привычному Скудетто.

Мало того, туринцы не выигрывают уже в двух матчах. До коллапса в Неаполе «Ювентус» прошел в финал Кубка Италии, но все же не сумел одолеть «Интер» (0:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 2.05, на ничью за 3.26, а на «Порту» — за 4.30

«Порту» весьма неплохо обороняется, так что постарается не пропустить хотя бы дома.

«Ювентус», несмотря на имеющиеся проблемы, по-прежнему силен в атаке, да и Криштиану Роналду на месте.

В таких матчах соперники зачастую осторожничают, что явно не способствует зрелищности. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 1.75