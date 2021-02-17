«Порту»
«Порту» в нынешнем сезоне пока не реализовывает своих максимальных задач. В Примейра-лиге команда значительно отстала от «Спортинга».
В последнем своем матче «драконы» потеряли очки. Причем матч с аутсайдером чемпионата Португалии «Боавиштой» для команды складывался драматически.
«Порту» спасся со счета 0:2, а на последних минутах «драконы» еще и не реализовали пенальти (2:2). «Порту» в 19 матчах чемпионата настрелял 43 мяча, зато в обороне не преуспел — пропущен 21 гол.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В матче с итальянцами «Порту» явно постарается прыгнуть выше головы. Впрочем, даже этого вряд ли хватит для прохода в четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Ювентус»
«Ювентус» в минувшем туре Серии А проиграл. Самое обидное, что команда минимально уступила «Наполи», хотя по игре смотрелась мощнее соперника.
Сейчас команда занимает 4 место в турнирной таблице с 42 очками в активе. Правда, атака «Старой синьоры» смотрится по-прежнему мощно: забит 41 мяч в 21 встрече.
Нынешний сезон для туринцев проходит не так удачно. В кои-то веки, «Ювентус» еще и близко не подошел к привычному Скудетто.
Мало того, туринцы не выигрывают уже в двух матчах. До коллапса в Неаполе «Ювентус» прошел в финал Кубка Италии, но все же не сумел одолеть «Интер» (0:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 2.05, на ничью за 3.26, а на «Порту» — за 4.30
«Порту» весьма неплохо обороняется, так что постарается не пропустить хотя бы дома.
«Ювентус», несмотря на имеющиеся проблемы, по-прежнему силен в атаке, да и Криштиану Роналду на месте.
В таких матчах соперники зачастую осторожничают, что явно не способствует зрелищности. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 1.75