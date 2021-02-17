«Порту»
«Порту» пробился в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в группе C, где на три очка отстал от «Манчестер Сити», но уверенно опередил «Олимпиакос» и «Марсель».
«Драконы» занимают второе место в турнирной таблице Примейры, набрав 41 очко в 19 турах. У «Спортинга» на семь баллов больше и одна игра в запасе.
В трех последних турах подопечные Сержиу Консейсау разошлись миром с «Белененсешем» (0:0), «Брагой» (2:2) и «Боавиштой» (2:2).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
После травм у «Порту» восстанавливаются Мухамед Мбайе, Нану, Отавио, Заиду Сануси и Иван Маркано.
«Ювентус»
«Ювентус» стал победителем группы G, в которой набрал 15 очков из 18 возможных и опередил «Барселону», киевское «Динамо» и «Ференцварош».
В турнирной таблице итальянской Серии А «старая синьора» идет четвертой с 42 набранными баллами в 21 туре.
На минувших выходных команда Андреа Пирло уступила «Наполи» (0:1), хотя перед этим обыграла «Рому» (2:0).
Также туринская команда вышла в финал Кубка Италии, пройдя по сумме двух встреч миланский «Интер» (2:1 и 0:0).
Среди травмированных у «Юве» значатся Артур, Пауло Дибала, Франко Исраэль, Хуан Куадрадо и Аарон Рэмзи.
Прогноз и ставки
Букмекеры ожидают от команд закрытой игры: тотал больше 2,5 — 2.24, тотал меньше 2,5 — 1.70.
Логика в данном раскладе, конечно же, прослеживается. В первой игре «Порту» и «Ювентус» скорее сделают ставку на надежную оборону, чем на насыщенную атаку.
Конечно, туринцы — фавориты противостояния. Однако в гостях они вряд ли будут формировать события, а постараются просто выиграть, пусть и с минимальным счетом.
Мы считаем, что «драконы» на своем поле точно не сдадутся и постараются сохранить интригу перед выездом в Турин. Наш прогноз и ставка — «тотал меньше 2,5».
Что касается итогового результата, то мы бы поставили на 0:1 за 5.90.