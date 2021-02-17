В среду, 17 февраля, «Порту» на своем поле примет «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Драгау», начнется в 23:00 по московскому времени. «Порту» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» пробился в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в группе C, где на три очка отстал от «Манчестер Сити», но уверенно опередил «Олимпиакос» и «Марсель».

«Драконы» занимают второе место в турнирной таблице Примейры, набрав 41 очко в 19 турах. У «Спортинга» на семь баллов больше и одна игра в запасе.

В трех последних турах подопечные Сержиу Консейсау разошлись миром с «Белененсешем» (0:0), «Брагой» (2:2) и «Боавиштой» (2:2).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После травм у «Порту» восстанавливаются Мухамед Мбайе, Нану, Отавио, Заиду Сануси и Иван Маркано.

«Ювентус»

«Ювентус» стал победителем группы G, в которой набрал 15 очков из 18 возможных и опередил «Барселону», киевское «Динамо» и «Ференцварош».

В турнирной таблице итальянской Серии А «старая синьора» идет четвертой с 42 набранными баллами в 21 туре.

На минувших выходных команда Андреа Пирло уступила «Наполи» (0:1), хотя перед этим обыграла «Рому» (2:0).

Также туринская команда вышла в финал Кубка Италии, пройдя по сумме двух встреч миланский «Интер» (2:1 и 0:0).

Среди травмированных у «Юве» значатся Артур, Пауло Дибала, Франко Исраэль, Хуан Куадрадо и Аарон Рэмзи.

Прогноз и ставки

Букмекеры ожидают от команд закрытой игры: тотал больше 2,5 — 2.24, тотал меньше 2,5 — 1.70.

Логика в данном раскладе, конечно же, прослеживается. В первой игре «Порту» и «Ювентус» скорее сделают ставку на надежную оборону, чем на насыщенную атаку.

Конечно, туринцы — фавориты противостояния. Однако в гостях они вряд ли будут формировать события, а постараются просто выиграть, пусть и с минимальным счетом.

Мы считаем, что «драконы» на своем поле точно не сдадутся и постараются сохранить интригу перед выездом в Турин. Наш прогноз и ставка — «тотал меньше 2,5».

Что касается итогового результата, то мы бы поставили на 0:1 за 5.90.