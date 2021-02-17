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    Забьет ли «Ювентус» в Португалии?

    «Порту» — «Ювентус». Прогноз на тоталы (к. 1.70) в футбольном матче Лиги чемпионов 17 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Ювентус»
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    В среду, 17 февраля, «Порту» на своем поле примет «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Драгау», начнется в 23:00 по московскому времени. «Порту» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 17 Февраля 2021 года
    Порту
  • Порту, Португалия
    •  Порту 23:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.15
  • X
  • 3.27
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Порту»

    «Порту» пробился в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в группе C, где на три очка отстал от «Манчестер Сити», но уверенно опередил «Олимпиакос» и «Марсель».

    «Драконы» занимают второе место в турнирной таблице Примейры, набрав 41 очко в 19 турах. У «Спортинга» на семь баллов больше и одна игра в запасе.

    В трех последних турах подопечные Сержиу Консейсау разошлись миром с «Белененсешем» (0:0), «Брагой» (2:2) и «Боавиштой» (2:2).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После травм у «Порту» восстанавливаются Мухамед Мбайе, Нану, Отавио, Заиду Сануси и Иван Маркано.

    «Ювентус»

    «Ювентус» стал победителем группы G, в которой набрал 15 очков из 18 возможных и опередил «Барселону», киевское «Динамо» и «Ференцварош».

    В турнирной таблице итальянской Серии А «старая синьора» идет четвертой с 42 набранными баллами в 21 туре.

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    • На минувших выходных команда Андреа Пирло уступила «Наполи» (0:1), хотя перед этим обыграла «Рому» (2:0).

    Также туринская команда вышла в финал Кубка Италии, пройдя по сумме двух встреч миланский «Интер» (2:1 и 0:0).

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    Прогноз и ставки

    Букмекеры ожидают от команд закрытой игры: тотал больше 2,5 — 2.24, тотал меньше 2,5 — 1.70.

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    Логика в данном раскладе, конечно же, прослеживается. В первой игре «Порту» и «Ювентус» скорее сделают ставку на надежную оборону, чем на насыщенную атаку.

    Конечно, туринцы — фавориты противостояния. Однако в гостях они вряд ли будут формировать события, а постараются просто выиграть, пусть и с минимальным счетом.

    Мы считаем, что «драконы» на своем поле точно не сдадутся и постараются сохранить интригу перед выездом в Турин. Наш прогноз и ставка — «тотал меньше 2,5».

    Что касается итогового результата, то мы бы поставили на 0:1 за 5.90.

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