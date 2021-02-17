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    Нагельсман: У «РБ Лейпциг» есть все, чтобы соперничать с «Ливерпулем»

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    Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Мы очень хорошо сыграли во втором тайме: создали много моментов, но совершили две ужасные ошибки, которые не прощают на этом уровне. Подкачала и реализация. Слабая реализация оказала большее влияние на игру, чем ошибки. Но все это часть футбола. Я считаю, что в целом мы смотрелись неплохо.

    Понятно, что теперь нам нужно забивать как минимум два гола. Но ответный поединок начнется со счета 0:0, и сегодня мы показали, что у нас есть все, чтобы соперничать с "Ливерпулем". В ответном матче нам нужно вновь продемонстрировать это и постараться не делать ошибок», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

    Ответный матч пройдет 10 марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

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