Нагельсман: У «РБ Лейпциг» есть все, чтобы соперничать с «Ливерпулем»

Главный тренерподвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с(0:2).

«Мы очень хорошо сыграли во втором тайме: создали много моментов, но совершили две ужасные ошибки, которые не прощают на этом уровне. Подкачала и реализация. Слабая реализация оказала большее влияние на игру, чем ошибки. Но все это часть футбола. Я считаю, что в целом мы смотрелись неплохо.

Понятно, что теперь нам нужно забивать как минимум два гола. Но ответный поединок начнется со счета 0:0, и сегодня мы показали, что у нас есть все, чтобы соперничать с "Ливерпулем". В ответном матче нам нужно вновь продемонстрировать это и постараться не делать ошибок», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет 10 марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.