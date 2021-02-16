Пике попал в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ с ПСЖ

опубликовала заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с

В список попал защитник Жерар Пике, восстановившийся после травмы связок колена, полученной 21 ноября в матче с «Атлетико».

Игрок отказался от операции, чтобы успеть вернуться к этому матчу, и уже провел четыре тренировки в общей группе.

Наставник «Барселоны» Рональду Куман отметил, что у любого футболиста, попавшего в заявку на матч, «есть шанс сыграть».

«Мне кажется, если Пике сегодня утром покажет себя готовым к игре, то вполне может выйти в стартовом составе (вместе с Лангле)», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

В заявку попали следующие игроки: тер Стеген, Дест, Пике, Бускетс, Гризманн, Пьянич, Брэйтуэйт, Месси, Дембеле, Пуч, Нето, Лангле, Педри, Тринкао, Альба, Матеус, де Йонг, Хуниор, Умтити, Пенья и Мингеса.

Матч между командами в Барселоне начнется в 23:00 мск.