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    Сможет ли «Валенсия» дать бой хозяевам?

    «Мальорка» — «Валенсия». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Примера, 29 ноября 2024 года

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    «Мальорка»
    В рамках 15-го тура испанской Примеры «Мальорка» на своем поле примет «Валенсия». Поединок пройдет 29 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Ноября 2024 года

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 23:00 Валенсия

    Валенсия

  • Валенсия
    •

    «Мальорка»

    Турнирное положение: Команда располагается на 8-й позиции в Примере с 21-м очком в активе после 14-и туров. «Мальорка» отстает от зоны еврокубков всего на 1 балл.

    Несмотря на это, команда далеко не лучшим образом выступает на своем поле. «Мальорка» занимает лишь 14-е место в чемпионате по результатам домашних встреч, набрав всего 9 очков из 21-го возможного.

    Мальорка — Валенсия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 3:2, забив решающий гол на 90+1-й минуте. До этого «Мальорка» уступила «Атлетико» (0:1).

    В последних 5-и встречах у команды 2 победы, 2 поражения и 1 ничейный результат. За этот период «Мальорка» также уступила «Алавесу» (0:1), сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0) и обыграла «Райо Вальекано» (1:0).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Ведат Мурики (красная карточка), Такума Асано, Иван Куэллар, Кайл Ларин, Тони Лато, Пабло Маффео и Абдон Пратс (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Мальорка» явно выступает выше ожиданий, команда вполне способна запрыгнуть в зону еврокубков, но для этого ей необходимо частенько побеждать.

    «Мальорка» в последней очной встрече против «Валенсии» сыграла вничью со счетом 0:0. У хозяев точно будет шанс набрать драгоценные очки в предстоящем матче.

    «Валенсии»

    Турнирное положение: Команда занимает лишь 18-е место в таблице с 10-ю очками в активе после 12-и туров. «Валенсия» отстает от спасительной 17-й строчки на 2 балла, имея две игры в запасе.

    К тому же, является одной из худших команд в лиге по результатам гостевых встреч, набрав всего 2 балла из 12-и возможных. «Валенсия» занимает по этому показателю предпоследнее 19-е место в лиге.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече команда одолела «Парлу» в Кубке Испании со счетом 0:1, а до этого «Валенсия» уверенно обыграла «Бетис» со счетом 4:2.

    В последних 5-и встречах команда проиграла только «Лас-Пальмасу» (2:3), дважды сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) и «Леганесом» (0:0). За этот период «Валенсия» забила 8 голов при 6-и пропущенных.

    Не сыграют: Максимилиано Кофрие, Тьерри Коррейя, Муктар Диахаби, Рафаэль Мир и Рубо (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Валенсия» всеми силами пытается выбраться из ямы, команда волностью провалила старт сезона, а сейчас способна выйти из зоны вылета.

    У «Валенсии» отлично выступает Уго Дуро, который является лучшим бомбардиром команды. Нападающий команды забил 4 гола и сделал голевую передачу в 10-и встречах.

    Статистика для ставок

    • «Валенсия» проиграла только 1 матч из последних пяти

    • В последних 3-х встречах «Мальорка» дважды проиграла с одинаковым счетом 0:1

    • В последних 5-и очных встречах «Валенсия» только 1 раз победила «Мальорку»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мальорки» — 2.05, победа «Валенсии» — 4.60, ничья — 2.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.90 и 1.42 соответственно.

    Прогноз: «Мальорка» все-таки не даст «Валенсии» набрать очки.

    Ставка: Победа «Мальорки» за 2.05.

    Прогноз: «Валенсия» точно будет бороться до последнего.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Валенсии» 0.5 больше за 1.90.

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    «Мальорка» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 29.11.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Валенсия» дать бой хозяевам?
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