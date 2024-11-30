В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать СКА. Игра состоится 30 ноября. Начало встречи — в 10:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Амур»

Турнирное положение: Хабаровчане занимают последнее 12-е место в таблице Востока с 15-ю очками в активе после 30-и сыгранных матчей. «Амур» уже отстает от зоны плей-офф на 13 баллов.

Последние матчи: В прошлой встрече команда проиграла «Адмирал» со счетом 3:5, а до этого «Амур» всухую обыграл «Барыс» (3:0), забросив решающие шайбы во 2-м периоде.

Стоит отметить, что 22-го ноября хабаровчане прервали серию из 14-и поражений подряд. После этого «Амур» проиграл еще один раз, продолжая пробивать очередное дно.

Не сыграют: Игорь Бобков, Девин Броссо и Александр Брынцев (у всех — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Амур» продолжает катиться вниз, команда уже слишком далеко от зоны плей-офф. В очередной раз говориться о том, что в клубе необходимо менять тренерский штаб.

По большому счету, игра «Амура» не изменилась после ухода Андрея Мартемьянова. Манеру игры хабаровчан необходимо срочно менять, а это может сделать только новый тренер.

Стоит отметить, что в «Амуре» проблемы с вратарской линией. В команде уже ждут Мэтта Джурусика, а пока в старте выходит 20-летний Виктор Кобозев, который пока что оправдывает ожидания, но этого недостаточно для того, чтобы побеждать.

СКА

Турнирное положение: Армейцы из Санкт-Петербурга располагаются на 4-й позиции Запада с 40 очками в активе. СКА ведет борьбу за 2-е место в конференции, отставая на 4 пункта.

Последние матчи: В первой встрече дальневосточного выезда СКА проиграл «Адмиралу» по буллитам со счетом 2:3, даже Евгений Кузнецов не смог реализовать свою попытку.

В последних 5-и встречах у питерцев 3 победы. За этот период СКА одолел «Торпедо» (4:1), «Амур» (6:3) и «Сибирь» (1:0 Б), а также уступил «Ак Барсу» со счетом 2:3 в овертайме.

Не сыграют: Артем Земченок и Захар Бардаков (у обоих — травмы).

Состояние команды: Сейчас у СКА продолжается далеко не лучший отрезок, в котором команда частенько проигрывает. После 5-и матчей серии неудач питерцы, вроде как, стали играть стабильнее, но их все равно может обыграть практически любой соперник.

СКА можно обыгрывать, играя смело и с давлением на ворота. Голкиперы у питерцев очень молодые и они могут сыграть нестабильно в каких-то поединках.

СКА точно будет доминировать в предстоящем матче против «Амура», ведь у хабаровчан нет просвета в игре, а питерцам необходимо вернуться в борьбу за лидерство на Западе.

Статистика для ставок

В последних 16-и матчах «Амур» выиграл только 1 (!) раз

СКА одержал победу только в 3-х встречах из последних десяти

В последних 3-х очных матчах СКА непременно обыгрывал «Амур»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.60, ничья — в 4.60, а победа «Амура» — в 4.80.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: СКА точно победит «Амур», более того, команда сможет разгромить соперника.

Ставка: Победа СКА с форой (-2) за 2.50.

Прогноз: СКА должен забросить много шайб, команда будет предельно мотивирована забрать очки.

Ставка: Индивидуальный тотал СКА 3.5 больше за 2.07.