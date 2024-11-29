В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг примет «Барыс». Игра пройдет на «Арене Металлург» 29 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В активе магнитогорцев 34 очка по итогам 32 матчей. В таблице Востока южноуральцы занимают 5-е место, опережая основных конкурентов на 3+ турнирных пункта.

Последние матчи: Неделями ранее «Металлург» Мг одержал боевые победы над «Ладой» — 2:1 Б и «Салаватом Юлаевым» — 2:3 ОТ, после чего довольно неожиданно уступил «Барысу» — 1:2.

За встречей в Астане, которая закончилась сенсацией, последовал новый успех команды Андрея Разина в игре с «Сибирью» — 3:1. В последнем матче «Магнитка» проиграла «Авангарду» 1:2 Б.

Не сыграют: Потери в составе «Магнитки» отсутствуют.

Состояние команды: Для «Металлурга» Мг нынешний сезон складывается не так удачно, как предыдущий. «Сталевары» выдали один из слабейших стартовых отрезков в своей истории.

Прогнозы и ставки на КХЛ

После сентябрьских провалов команда Андрея Разина понемногу начала возвращаться в большую гонку и продемонстрировала определенный прогресс, но глобально результаты «Металлурга» Мг все еще далеки от идеальных.

Южноуральцы, как и ранее, испытывают проблемы со стабильностью и не могут демонстрировать первоклассную игру на дистанции. Вместе с тем хоккей «Металлурга» Мг стал более прагматичным, и не всегда такой подход работает.

«Барыс»

Турнирное положение: В 31 встрече казахстанцы заработали 21 очко, с которым прописались на 11-м месте в таблице Восточной конференции, отставая от кубковой зоны на 7 баллов.

Последние матчи: Относительно недавно «Барыс» выдал два подряд успешных результата, обусловленных искрометными победами над «Сочи» — 6:3 и «Металлургом» Мг — 2:1.

Однако после столь короткой серии без поражений команда Галыма Мамбеталиева откатилась к более привычным итогам. Накануне «Барыс» проиграл «Амуру» — 0:3, «Авангарду» — 2:3 ОТ и «Сибири» — 0:2.

Не сыграют: Виктор Антипин, См Джей Смит, Роман Старченко, Дамир Жафяров.

Состояние команды: С самого начала «Барыс» вошел в фазу турбулентности, утратив конкурентоспособность и возможность решать какие-либо значимые задачи.

За три месяца регулярки «Барыс» успел дважды сменить тренерский штаб и провести несколько этапов чистки состава, надеясь выправить катастрофическую ситуацию во второй половине.

С возвращением в команду Галыма Мамбеталиева у «Барыса» наметился некий прогресс: даже на фоне поражений казахстанцы проводят, безусловно, лучший в нынешней кампании отрезок.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг проиграл в пяти матчах из семи последних на домашней площадке

В трех домашних встречах из пяти последних «Металлург» Мг пропускал минимум 4 гола

Ни в одном очном матче из пяти последних в Магнитогорске не было забито более 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.41, ничья — в 5.30, а победа «Барыса» — в 6.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: Несмотря на некоторые осечки, «Магнитка» находится в боевой форме, поддерживая которую она вряд ли способна провалить матч вроде предстоящего.

Ставка: «Металлург» Мг победит + ТМ 6.5 за 1.85.

Прогноз: Сейчас команда Андрея Разина зачастую придерживается прагматизма с точки зрения игровой модели, ввиду чего дома она проведет очередной уверенный матч в контексте показателей в обороне.

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг меньше 1.5 за 1.97.